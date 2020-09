Microsoft : le service EA Play intégré au Xbox Game Pass en fin d'année

Electronic Arts et Microsoft ont annoncé avoir noué un nouveau partenariat qui implique l'intégration de l'abonnement EA Play directement au sein de l'offre Xbox Game Pass.

À compter de la fin de l'année, les détenteurs d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99€ par mois auront la chance de profiter du catalogue EA Play sur Xbox One, Xbox Series X et S ainsi que sur PC. Les abonnés du service Xbox Game Pass PC à 3,99€ par mois pourront également en profité sur une durée limitée.

Rappelons que EA Play est le nouveau nom d'EA Access ou Origin Access et que la plateforme propose des accès anticipés sur les jeux à sortir. L'offre EA Play est traditionnellement facturée 3,99€ par mois ou 24,99€ à l'année ou 14,99€ par mois / 99,99€ par an pour EA Play Pro.

Microsoft compte ainsi bien sur son offre Xbox Game Pass comme levier de croissance pour doper les ventes de ses Xbox Series S et X. D'autant qu'il sera possible de profiter d'une formule à 34,99€ par mois sur deux ans pour payer la console progressivement et profiter d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate par la même occasion.