Microsoft : le service Xbox Live Gold change de nom, et pourrait tout simplement devenir gratuit

Microsoft a ainsi confirmé que son service Xbox Live Gold changeait de nom pour ne plus s'afficher que sous la dénomination "Service en ligne Xbox", avec une mise en application immédiate sur l'ensemble des sites de la marque.

Un changement de nom qui pourrait préfigurer d'une disparition du service en lui même tel que nous le connaissons... Avec l'annonce de la gratuité du mode multijoueur de Halo Infinite et les rumeurs qui étaient déjà passées par là, on peut ainsi se laisser penser que Microsoft ne facturera plus l'accès aux services en ligne sur ses machines avec la sortie de la prochaine génération de consoles.

L'idée serait ainsi de rendre les fonctionnalités multijoueurs gratuites et d'encourager la souscription au Xbox Game Pass, qui intègrera également le service xCloud en septembre. Microsoft espère ainsi que les abonnés actuels au service Gold se tourneront automatiquement vers le Xbox Game Pass.

Microsoft pourrait présenter la gratuité de son mode en ligne comme un argument face à la PlayStation 5 (on ne sait pas si Sony a prévu d'en faire autant). Une situation assez ironique puisque c'est Microsoft qui a lancé le concept d'abonnement payant aux services en ligne sur console...