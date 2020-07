Microsoft : le smartphone Surface Duo en approche

Microsoft a confié un exemplaire de son Surface Duo, son nouveau téléphone équipé de deux écrans, à la FCC (la Comission Fédérale des Communications américaine). L'appareil a ainsi obtenu l'aval de la commission pour une commercialisation.

Dans les documents soumis à la FCC, Microsoft évoque une "phablette" mais pas un smartphone, pourtant l'appareil dispose bien de deux écrans. Dans le descriptif, il est indiqué que l'appareil tourne sous Android 10 et qu'il peut fonctionner ouvert, fermé ainsi qu'ouvert à 90 degrés comme un ordinateur portable.

Il est également indiqué que la 4G LTE est de la partie, comme le Wi-Fi, Bluetooth et NFC. En somme, ce serait bel et bien le Surface Duo qui fait l'objet de fuites depuis quelques mois déjà et qui avait déjà été confirmé par Microsoft.

Le passage du smartphone auprès de la FCC est généralement l'indication d'une commercialisation sous quelques semaines.

Pour l'instant, on sait déjà que le Surface Duo proposera deux écrans AMOLED de 5,6 pouces en 1800x1350 pixels, un SoC Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 3460 mAh ainsi qu'un stylet. Microsoft prévoit une utilisation d'Android en mode deux écrans assez intéressante avec une foule de fonctions inédites visant à optimiser la productivité.