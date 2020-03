Surface Duo : Microsoft pourrait anticiper la sortie de sa tablette à deux écrans

La tablette à deux écrans de Microsoft soulève l'intérêt des utilisateurs et la marque pourrait ainsi faire le choix d'anticiper sa sortie à cet été, alors que les deux produits étaient prévus pour la fin d'année.

Selon Windows Central, Microsoft aurait ainsi envisagé des livraisons de sa Surface Duo pour le début de l'été et prévoit de confirmer le lancement dans le courant du printemps.

La Surface Duo est une tablette équipée de deux écrans qui se replie comme un livre, ce modèle a la particularité de tourner sous Android alors que la Surface Neo pour sa part sera livrée sous Windows 10X et pourrait ne pas sortir avant la fin d'année.

La tablette partage une base matérielle commune avec un SoC Snapdragon 855 associé à 6 Go de RAm et 64 Go de stockage pour l'entrée de gamme. La compatibilité 5G est de rigueur, et Microsoft espère révolutionner les usages avec ses dispositifs à 2 écrans, la marque a donc mis l'accent sur la partie logicielle pour rendre la gestion de l'affichage plus simple pour l'utilisateur, mais aussi et surtout intéressante et utile.