Bon plan Microsoft : les tablettes Surface Go et Book 2 à prix cassés jusqu'à -30%

Microsoft propose sur son site officiel ses tablettes Surface Go et Surface Book 2 en promotion jusqu'à -30% !

La marque américaine Microsoft lance une nouvelle opération promotionnelle sur son site officiel concernant deux de ses produits phares. En effet, la Surface Go et la Surface Book 2 bénéficient de promotions jusqu’à - 30 % ! Ces prix réduits sont disponibles du jusqu'au 31 mars 2020.

Commençons avec la Surface Go qui dispose d’un écran 10 pouces d’une résolution de 1800 px x 1200 px avec un format de 3:2. Vous pourrez facilement mettre cette tablette en mode PC à l’aide de sa béquille arrière ajustable. Elle tourne sous Windows 10 S mais il est possible de basculer sous Windows 10 pour qui le souhaite. Vous pourrez utiliser votre Surface Go en mode tablette, PC ou studio.

Cette tablette est équipée d’un processeur Intel Pentium Gold 4415Y avec 4 / 8 Go de RAM et 64 / 128 Go de stockage. D’un point de vue connectique, vous trouverez un port USB-C, un connecteur pour relier le clavier Type Cover. La Surface Go comprend deux caméras, 8 mégapixels à l’arrière et 5 mégapixels à l’avant.

Vous pourrez retrouver la Surface Go de Microsoft à des prix réduits de 7 % à 10 % sur toutes les configurations. Les prix commencent à 480 € au lieu de 519 € et vont jusqu’à 809 € au lieu de 899 €.

Passons à la Surface Book 2 qui existe en modèle 13,5 pouces et en modèle 15 pouces. Son écran offre une définition de 3200 px x 1800 px. Vous aurez la possibilité d’adapter l’utilisation de cette tablette à votre travail grâce à ses 4 modes polyvalents qui sont le mode tablette, le mode office, le mode gaming et le mode Windows Mixed Reality.

Cette tablette est équipée d’un processeur Intel à haute vitesse en deux ou quatre cœurs selon la configuration et le stockage peut monter jusqu’à 256 Go. La carte graphique est la NVIDIA GeForce GTX 1060. D’un point de vue connectique, vous trouverez un port USB-C et un connecteur pour relier le clavier Type Cover.

La Surface Book 2 bénéficie de réduction de 14 % à 30 % sur toutes ses configurations. Le premier prix est à 1503,65 € et vous pourrez profiter jusqu’à 1 040,70 € de remise.





