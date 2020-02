Bon plan Samsung : le Galaxy A80 à -47 % chez Cdiscount !

Le bon plan du jour concerne le Samsung Galaxy A80 qui devient plus abordable grâce à une promotion sur la plateforme Cdiscount. Vous pourrez donc profiter de son appareil photo étonnant à prix cassé !

Le Samsung Galaxy A80 dispose d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces. Ce smartphone ne dispose pas d'encoche sur son écran, et n'a donc pas d'appareil photo frontal à première vue. Mais, Samsung a décidé d'innover en utilisant un triple module photo à la fois pour l'avant et l'arrière de son Galaxy grâce à un système rotatif. Ces triple module photo se compose d'un module 48 MP f/2,0, d'un 8 MP ultra grand-angles à f/2,2 et d'un capteur TOF. Vous pourrez donc obtenir des photos de très haute qualité, même en selfie.

Sinon, ce téléphone portable est composé d'un SoC Snapdragon 7150 associé à 8 Go de RAM, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et d'une batterie de 3700 mAh.

Le Samsung Galaxy A80 est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 659 €. Mais la plateforme Cdiscount le propose avec une réduction de 47 % ! Le Galaxy A80 passe donc de 659 € à 349 € dans les coloris noir et argent.

Vous retrouverez également les smartphones Samsung Galaxy S10 à prix réduit, mais aussi les Samsung Galaxy S20 déjà disponible à la précommande dans cet article.

