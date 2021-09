Microsoft : Surface Book 4 et Surface Duo 2 présentés le 22 septembre ?

Plusieurs nouveaux appareils Surface ont fait leur apparition dans des benchmarks ces dernières semaines, préparant une présentation officielle pour l'automne. Microsoft vient d'annoncer la tenue d'un événement hardware le 22 septembre qui devrait permettre d'en savoir plus, avant le gros morceau de l'arrivée de Windows 11 début octobre.

Parmi les nouveautés présentées, la firme de Redmond pourrait donc dévoiler un PC portable Surface Book 4 peut-être renommé en Surface Laptop Studio ou Pro qui pourrait proposer un affichage 14 pouces, toujours au ratio 3:2 mais donc entre les 13 et 15 pouces des Surface Book habituelles.

L'écran ne sera pas détachable et il devrait être l'une des premières machines à proposer Windows 11 nativement. Il pourrait même embarquer des cartes graphiques RTX 30 mobiles.

Il a également été question du smartphone Surface Duo 2, toujours sous Android et avec un double affichage séparé par une charnière mais avec une configuration remise au goût du jour, notamment grâce à la présence d'un SoC Snapdragon 888.

On pourrait également voir arriver une tablette compacte Surface Go 3 avec une fiche technique révisée et plusieurs configurations de processeurs basse consommation.