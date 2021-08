Microsoft Surface Go 3 : la nouvelle tablette compacte repérée en benchmark

Microsoft semble préparer une nouvelle évolution de la tablette Surface Go. Une nouvelle version a été détectée en benchmark et commence à dévoiler ses caractéristiques.

La tablette Surface Go joue l'aspect compact pour offrir un produit à la fois de divertissement et de productivité face à emporter avec soi. La Surface Go 2 a été lancée l'an dernier et n'a pas connu d'évolution depuis.

Une nouvelle version semble avoir été repérée sur Geekbench (d'après la dénomination) et fournit quelques indications avant une présentation officielle qui pourrait se faire durant l'automne, avec d'autres produits comme le Surface Duo 2.

Cette Surface Go 3 à venir est apparue en deux versions, l'une avec un processeur Intel Pentium Gold 6300Y (Amber Lake-Y dual core) avec 4 Go de RAM et l'autre avec un Intel Core i3-10100Y quadcore associé à 8 Go de RAM.

Le benchmark ne donne pas d'indications sur l'écran, sa diagonale et sa résolution. Du côté des performances, la Surface Go 3 testée ici se montre 10% plus performante sur le test multicore mais il reste difficile d'apprécier l'évolution tant qu'il ne s'agit pas d'une version finale.

La tablette compacte pourrait être présentée vers le mois d'octobre, propice au lancement de nouveaux produits Surface et apporter du nouveau dans la gamme.