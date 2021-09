Microsoft Surface Duo 2 : le smartphone à double écran passe la certification FCC

Le 22 septembre, Microsoft présentera de nouveaux produits dans ses gammes Surface. Côté smartphone, on devrait voir débarquer un Surface Duo 2 reprenant le principe du double écran séparé par une charnière.

L'appareil mobile est apparu dans les documents de certification de la FCC américaine confirmant au passage le support du NFC et de la 5G, y compris en bande mmWave (bandes millimétriques) grâce à des antennes positionnées à l'avant et à l'arrière, ainsi que de la connectivité sans fil WiFi 6.

Tout ceci est permis par la présence du SoC premium Snapdragon 888 de Qualcomm qui va relever la fiche technique par rapport au modèle initial.

Les documents indiquent que le Surface Duo 2 a été testé dans ses configurations ouvertes et fermées pour vérifier qu'il reste dans les valeurs attendues en toutes conditions.

L'appareil devrait proposer deux affichages 5,8 pouces montés sur charnières et son SoC sera accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. A l'avant, il devrait proposer un capteur photo de 12 megapixels tandis qu'un triple module photo est visible (sur les photos de la FCC) à l'arrière, avec un module principal 12 megapixels, un zoom 12 megapixels et un ultra grand angle 16 megapixels.

Microsoft devrait également corriger les défauts de jeunesse de la partie logicielle qui avaient été notés sur la première version.