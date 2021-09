Microsoft Surface Duo 2 : le smartphone Android à double écran encore plus puissant

Après une première version prometteuse mais un peu brouillonne, Microsoft revient sur le marché des smartphones avec un Surface Duo 2 qui a eu le temps de s'améliorer sur plusieurs points.

L'appareil mobile reprend le principe du double affichage mobilisé par une charnière dont la conception a été revue avec la bonne idée de l'intégration d'un affichage tout en longueur dans la tranche que le smartphone est fermé pour afficher les notifications ou l'état de la batterie. Simple et pratique !

Les affichages eux-mêmes profitent d'une conception différente avec une légère incurvation qui permet de renforcer l'effet d'un affichage unique PixelSense Fusion lorsqu'ils sont déployés, donnant une surface totale de 8,3 pouces 2688 x 1892 pixels, la qualité de l'AMOLED et un rafraîchissement de 90 Hz.

A noter qu'il sera possible d'utiliser le nouveau stylet Slim Pen avec fixation magnétique sur la coque du smartphone.

Si le Surface Duo original est resté en 4G, le nouveau Surface Duo 2 passe à la 5G grâce au SoC Snapdragon 888 embarqué associé à 8 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage. A ceci s'ajoutent les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2.

A l'arrière, le triple capteur photo se confirme avec un module principal 12 megapixels f/1,7, un téléobjectif 12 megapixels (zoom sans perte x2) et un ultra grand angle 16 megapixels (angle de vision de 110 degrés). A l'avant, le capteur pour selfies et visioconférence est de 12 megapixels. Le smartphone est également capable d'enregistrement vidéo en 4K 30 et 60 fps.

Microsoft a largement mis en avant les avantages du double écran pour bon nombre d'applications, les contrôles et réglages étant affichés à gauche et l'application proprement dite à droite.

Le Surface Duo 2 pourra se transformer en console de jeu avec le service de streaming en cloud Xbox. Microsoft indique aussi que plusieurs jeux vont pouvoir tirer parti du double affichage à la manière de la Nintendo 3DS, avec un écran affichant le jeu et l'autre des informations utiles (carte, itinéraire, complément d'information).

Le smartphone Surface Duo 2 intègre une batterie de 4449 mAh rechargeable via le port USB-C avec une charge 23W. Il sera commercialisé en Europe à partir du 21 octobre à partir de 1599 €.