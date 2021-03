Microsoft Surface Duo 2 : un lancement cet automne ?

Le smartphone Surface Duo est une expérience innovante de Microsoft pour proposer un appareil mobile aux multiples facettes grâce à ses deux écrans réunis par une charnière s'ouvrant comme un livre mais pouvant aussi pivoter à 360 degrés, le tout exploitant le système Android, à défaut d'avoir pu imposer Windows Mobile.

Avec le support du stylet et la surface d'affichage étendue pouvant fonctionner comme un écran unique ou deux affichages distincts, la firme met en avant des qualités de productivité pouvant intéresser les professionnels.

Toutefois, le smartphone accuse une fiche technique un peu datée, signe d'un développement long et d'un lancement qui a pris du temps. La rumeur de la préparation d'un Surface Duo 2 pour lui succéder a déjà démarré, avec un lancement qui pourrait intervenir dès l'automne 2021, soit finalement quelques mois seulement après la commercialisation officielle du modèle original en Europe.

Les détails ne sont pas encore connus mais on s'attend logiquement à un processeur mobile plus récent, avec le support de la 5G, et un système de capteurs photo plus performant. Le Surface Duo devrait aussi être directement proposé sous Android 11.

Il reste à voir si le prix sera revu à la baisse, celui du Surface Duo à plus de 1500 € n'aidant pas forcément à sa démocratisation.