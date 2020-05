Microsoft Surface Duo : la fiche technique se dévoile

Microsoft était restée assez silencieuse concernant sa tablette modulable Surface Duo après une première présentation assez rapide en avril dernier. La tablette à deux écrans de Microsoft a fait l'objet de quelques fuites depuis, mais rien d'officiel pour l'instant.

On découvre ainsi la fiche technique de l'appareil, qui s'annonce plutôt sérieuse dans l'ensemble. Il faudra compter sur deux écrans AMOLED de 5,6 pouces d'une définition de 1800x1350 pixels chacun.

En interne, c'est le Snapdragon 855 de Qualcomm qui animera la tablette et pas le Snapdragon 865. Cela s'explique par le fait que la Surface Duo ait été conçue avant que le Snapdragon 865 ne soit annoncé... Preuve que Microsoft a accumulée un peu de retard sur son projet. Pourquoi pas de changement de dernière minute ? Tout simplement parce que le design ne permet physiquement pas d'accueillir le Snapdragon 865 et son modem X55, le SoC étant plus imposant que la précédente génération, Microsoft aurait été contrainte de réviser toute l'organisation au sein de la tablette, y compris retravailler la carte mère et les batteries...

Il faudra compter sur 6 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 256 Go (sans port micro SD et donc sans extension possible).

La partie photo sera assurée par un simple capteur 11 MP f/2.0, il y aura un capteur d'empreintes digitales, ainsi qu'une batterie de 3450 mAh qui nous interroge sur l'autonomie du dispositif, compte tenu de la présence de deux écrans.

Rappelons que Microsoft prévoit deux versions de sa tablette, l'une sous Android et l'autre sous Windows 10X. La date de sortie reste encore inconnue à ce jour.