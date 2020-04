Microsoft ne lancera pas la Surface Neo sous Windows 10X cette année

Le PC portable Surface Neo était l'une des surprises de la fin d'année 2019 et une démonstration d'un possible avenir en matière de PC portables avec une machine dotée de deux écrans reliés par une charnière et exploitant un système spécial Windows 10X pour en tirer pleinement profit.

Son autre particularité est d'embarquer une plate-forme Intel Lakefield composée d'un coeur puissant Sunny Cove et de 4 coeurs économiques Atom Tremont, constituant une configuration qui rappelle celle des smartphones pour en préserver l'autonomie.

Microsoft avait envisagé de commercialiser la Surface Neo durant les fêtes de fin d'année mais la pandémie mondiale du coronavirus l'oblige à y renoncer pour se concentrer sur d'autres priorités.

La firme a annulé plusieurs projets et événements non urgents et va limiter les mises à jour de Windows aux seules fonctions essentielles. Dans le même temps, elle met les bouchées doubles sur ses services en cloud, et notamment Microsoft Teams qui a connu un rapide essor avec la mise au télétravail forcé de millions de salariés.

Ce report visant la Surface Neo touche aussi les éventuels appareils sous Windows 10X préparés par d'autres fabricants et il faudra donc attendre plutôt 2021 pour les découvrir, indique Mary-Jo Foley de ZDNet.

Dans le même temps, Microsoft renforcerait tout de même ses efforts pour utiliser Windows 10X sur des appareils dotés d'un seul écran, pour des machines 2-en-1 qui pourraient venir concurrencer la catégorie des chromebooks de Google / Alphabet. Le Surface Duo à deux écrans sous Android serait lui aussi retardé au-delà de 2020