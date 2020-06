Les Microsoft Surface Go 2 et écouteurs Surface Earbud disponibles aujourd'hui en France

Annoncée initialement en 2018, la tablette compacte Surface Go n'avait pas connu d'évolution. Cela change avec la Surface Go 2 qui en reprend le design général avec une fiche technique remaniée.

On retrouve sur ce modèle un affichage PixelSense de diagonale légèrement plus grande, de 10,5 pouces, avec une résolution 1920 x 1280 pixels, soit 220 ppi, grâce à des bordures plus fines, tout en conservant le ratio 3:2 des tablettes Surface, plus pratique pour les outils de productivité.

La Surface Go 2 conserve une base Pentium Gold avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 128 Go SSD, mais Microsoft ajoute une déclinaison sous Intel Core m3 de 8ème génération avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD.

Les dimensions générales restent les mêmes et l'on retrouve un port USB-C ainsi que le connecteur Surface Connect pour le dock / clavier, et un port microSDXC pour du stockage supplémentaire.

La tablette propose un capteur frontal de 5 megapixels pour la visioconférence et promet une autonomie d'une dizaine d'heures. Comme la génération précédente, la tablette compacte sera déclinée en version WiFi seul ou avec modem 4G LTE.

La Surface Go 2 est disponible dès à présent en France sur le site de Microsoft avec un choix de 4 coloris pour le clavier (Gris anthracite, Noir, Rouge coquelicot, Bleu glacier) et un tarif démarrant à 459 €. Vous la trouverez également à la Fnac.

Microsoft a fait aussi son apparition sur le segment en forte croissance des écouteurs sans fil TWS avec les Surface Earbuds. Avec des oreillettes surmontées d'un disque intégrant une zone tactile pour les piloter, ils ne passent pas inaperçus et ils offrent une qualité sonore optimisée (son Omnisonic) et deux micros par oreillette pour une meilleure qualité d'appel.

Ils pourront aussi être utilisés avec les outils Office 365 pour dicter du texte ou faire défiler des diapositives. Les écouteurs sont très endurants avec une autonomie annoncée de 8 heures et portée à 24 heures grâce aux multiples recharges permises par leur étui de charge, et une charge rapide fournissant 1 heure d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge.

Les premiers écouteurs sans fil haut de gamme Surface Earbuds de Microsoft sont dès à présent disponibles sur le site officiel à un tarif démarrant à 219,99 €.