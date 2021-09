Microsoft Surface Go 3 : la tablette tactile compacte passe à Windows 11

La Surface Go 3 joue la carte de la tablette compacte sous Windows 11 polyvalente, abordable et utilisable par toute la famille.

La crise sanitaire a relancé l'intérêt pour des tablettes polyvalentes pouvant aussi servir d'outil de productivité en télétravail que de base de divertissement pour la famille.

La Surface Go 3 de Microsoft propose de cocher toutes les cases tout en conservant un format compact facile à transporter d'une pièce de la maison à une autre ou à manipuler par des enfants, notamment avec son mode spécial intégré.

Sous Windows 11 en mode S, elle reprend les éléments de design des générations précédentes avec un affichage 10,5 pouces PixelSense en 1920 x 1280 pixels au ratio 3:2 logé au sein d'une coque de 8,3 mm d'épaisseur et pesant 540 g environ.

A bord, on trouvera comme prévu un processeur Intel Pentium Gold 6500Y ou bien un Intel Core i3-10100Y quadcore de 10ème génération avec partie graphique Intel UHD Graphics 615 et 4 à 8 Go de RAM LPDDR3. Rien de révolutionnaire de ce côté.

La Surface Go 3 propose à l'avant une caméra 5 megapixels compatible Windows Hello et avec qualité vidéo 1080p et à l'arrière un module 8 megapixels, également avec possibilité d'enregistrement vidéo 1080p.

La tablette compacte embarque un port USB-C, une prise casque et un port Surface Connect. Elle pourra profiter d'un dock / clavier la transformant en un petit PC portable d'appoint avec béquille permettant d'incliner l'écran selon les besoins. Elle pourra également exploiter le stylet Slim Pen.

La Surface Go 3 sera commercialisée à partir du 5 octobre à un tarif démarrant à 439 € pour la version WiFi, une variante avec modem 4G étant prévue plus tard.