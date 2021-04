Microsoft dévoile un casque Surface Headphones 2+ et d'autres accessoires

La certification Teams vaut au casque Surface Headphones 2 une déclinaison en version Plus. Microsoft introduit également d'autres accessoires certifiés Teams.

En marge de sa nouvelle gamme Surface Laptop 4 qui sera disponible à la fin de ce mois et proposera un choix entre processeurs Intel Core de 11e génération et AMD Ryzen Surface Edition, Microsoft a présenté plusieurs accessoires, à commencer par un casque Surface Headphones 2+.

Ce casque Bluetooth est très similaire au Surface Headphones 2, à la différence qu'il se destine aux professionnels. Il est ainsi étiqueté " for Business ", avec nouveau dongle inclus et une certification pour Microsoft Teams qui implique un bouton dédié.

Pour le reste, le Surface Headphones 2+ reprend des caractéristiques comme une réduction de bruit active sur 13 niveaux avec un contrôle des niveaux via les molettes des écouteurs, une autonomie de jusqu'à 18,5 heures en écoute de musique ou 15 heures d'appels vocaux.

Actuellement en précommande, le Surface Headphones 2+ sera disponible le 11 mai prochain à un prix de 329,99 €. À titre indicatif, le Surface Headphones 2 est à 279,99 €. La certification Teams a un coût...

D'autres accessoires certifiés Teams moins premium

Toujours avec une certification pour Microsoft Teams et à destination des professionnels, mais sans la marque Surface apposée, Microsoft a annoncé un casque Modern Wireless Headset (prix non communiqué) et une version filaire Modern USB Headset avec microphone à réduction de bruit (à 49,99 $ à partir de juin).

Hormis des casques, le Modern USB-C Speaker est un haut-parleur disposant aussi d'un bouton Teams et avec rangement intégré du cordon (99,99 $), tandis que la Modern WebCam (69,99 $) est une caméra HD 1080p certifiée pour Teams avec un champ de vision de 78°, mais qui fait l'impasse sur la compatibilité Windows Hello..