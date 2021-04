Microsoft Surface Laptop 4 : Intel Core ou AMD Ryzen, vous aurez le choix

Microsoft renouvelle sa gamme de PC portables haut de gamme avec deux nouveaux modèles Surface Laptop 4 reprenant les bases de la gamme avec une fiche technique remise au goût du jour.

Deux versions sont proposées, en 13,5 pouces ou en 15 pouces, avec pour les deux la possibilité de profiter d'un processeur Intel Core de 11ème génération (jusqu'au Core i7) ou bien d'un processeur AMD Ryzen Surface Edition octocore (Ryzen 4000 en Zen 2).

L'affichage PixelSense ne change pas et conserve une densité de 201 ppi et un ratio 3:2 adapté à la consultation et l'édition de documents et l'on trouvera des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0 à bord.

Les processeurs pourront être accompagnés d'un iGPU Intel Xe ou bien d'une carte AMD Radeon RX et l'on trouvera jusqu'à 16 Go de RAM à bord, voire même jusqu'à 32 Go pour les versions avec processeur Intel.

Les capacités de stockage sont aussi plus faibles pour les versions avec AMD Ryzen : jusqu'à 256 Go sur le 13,5 pouces et jusqu'à 512 Go pour le 15 pouces, contre un stockage allant jusqu'à 1 To pour les versions Intel des deux variantes.

Le châssis propose toujours soit du métal soit une finition alcantara et ajoute le coloris Bleu Glacier. L'autonomie n'est pas en reste puisque l'on est sur du 17 heures (Intel Core) / 19 heures (AMD Ryzen) pour la version 13,5 pouces et 16,5 heures (Intel Core) / 17,6 heures (AMD Ryzen) pour le modèle 15 pouces.

Côté connectiques, on trouvera de l'USB-A et de l'USB-C, une prise casque et le port Surface Connect, tandis qu'en façade, une webcam HD permettra de faire de la visioconférence. Pour le son, on pourra profiter du support Dolby Atmos.

Les PC portables Surface Laptop 4 arriveront en France à partir du 27 avril avec un tarif démarrant à 1129 € pour la version 13,5 pouces et 1449 € pour le modèle 15 pouces (versions grand public) sur le site de Microsoft. Pour les professionnels, les tarifs ne sont pas encore communiqués.