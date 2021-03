Microsoft Surface Laptop 4 : le choix entre Intel et AMD sur toute la gamme

Un Surface Laptop 4 de Microsoft en avril ? Il serait proposé avec des options Intel et AMD sur les deux modèles en 13,5 pouces et 15 pouces.

Depuis l'introduction de la troisième génération du Surface Laptop en 2019, Microsoft propose pour son ultraportable un modèle 15 pouces dont la configuration est avec processeur AMD, tandis que le modèle 13,5 pouces est uniquement avec une configuration basée sur un processeur Intel.

Pour le Surface Laptop 4 et selon des détails obtenus par WinFuture (qui devront être confirmés de manière officielle ultérieurement), le choix entre Intel et AMD sera généralisé à l'ensemble de la gamme, à savoir pour les modèles 13,5 pouces et 15 pouces.

En configuration AMD, il s'agira d'un processeur Ryzen 5 4680U ou Ryzen 7 4980U associé à jusqu'à 16 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage. Il ne devrait donc pas être question des récents processeurs Ryzen 5000 Mobile avec architecture Zen 3 annoncés en début d'année.

Comme précédemment, il est à attendre une collaboration entre Microsoft et AMD pour un processeur AMD Ryzen estampillé Surface Edition. Pour la configuration Intel, le choix s'est porté sur la dernière 11e génération Tiger Lake avec Core i5-1145G7 et Core i7-1185G7, jusqu'à 32 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage.

A priori, il n'y aurait pas de changement de design pour la nouvelle génération de l'ultraportable de Microsoft, et avec toujours un écran PixelSense d'une définition de 2256 x 1504 pixels et 2496 x 1664 pixels (201 ppp).