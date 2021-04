Microsoft Surface Laptop 4 : lancement imminent ?

Hormis le Surface Laptop Go lancé l'an dernier et plutôt destiné aux étudiants, Microsoft n'a pas fait évoluer sa gamme de PC portables depuis le Surface Laptop 3 lancé fin 2019.

Il a déjà été question d'une version 4 avec même un processeur AMD à bord mais rien n'a encore été officialisé. L'apparition de pages de support liées à un Surface Laptop 4 sur le site de Microsoft plaide pourtant pour une annonce à très court terme.

Point intéressant, le futur PC portable devrait bien être proposé avec processeur Intel ou AMD à bord.

Si d'un côté, on devrait avoir affaire à des processeurs Intel Core de 11ème génération, il reste à voir si Microsoft aura sauté le pas vers les Ryzen 5000 mobiles ou sera resté sur les Ryzen 4000 tels qu'aperçus en benchmark.

Le design devrait relativement peu évoluer avec toujours des affichages 13,5 pouces et 15 pouces et un ratio 3:2 adapté aux tâches de productivité et consultation / édition de documents.

Les prix ne sont pas connus mais devraient rester ceux de modèles haut de gamme puisque c'est le segment voulu par Microsoft pour ce type de machine.