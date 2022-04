Surface Laptop Go 2 : ce que prépare Microsoft

En octobre 2020, Microsoft a lancé le Surface Laptop Go, un PC portable dérivé du Surface Laptop haut de gamme mais positionné plus bas grâce à une configuration allégée et visant les marchés professionnels et les étudiants.

Une nouvelle version est en approche, selon le site Windows Central. Le Surface Laptop Go 2 porte le nom de code Zuma et devrait conserver le mêmel affichage 12,4 pouces, un châssis identique et le même nombre de ports.

Ce qui va changer, c'est le passage à un processeur Intel Core i5 de 11ème génération, avec différentes configurations mémoire : 4 Go ou 8 Go de RAM et 64 à 256 Go de stockage.

Il reste à voir si Microsoft aura entendu la critique de l'absence de clavier rétroéclairé et corrigera cet aspect sur le Surface Laptop Go 2. On trouvera un lecteur d'empreintes, sauf sur le modèle d'ouverture de gamme dont le prix débuterait à 549 dollars, tandis que la variante la plus relevée grimpera à 900 dollars.

Le Surface Laptop Go 2 ne devrait pas tarder puisque son lancement semble être prévu pour le premier semestre 2022, ce qui pourrait donner lieu à une annonce vers le mois de juin.