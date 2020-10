Surface Laptop Go : le PC portable ultrafin pour moins de 630 euros

Le projet Sparti évoqué il y a quelques semaines devient le Surface Laptop Go, version compacte et moins onéreuse du Surface Laptop.

On l'avait vu passer ces dernières semaines sous le nom de code Sparti et Microsoft l'officialise finalement sous la dénomination Surface Laptop Go, comme il existe une tablette Surface Go.

A côté du PC portable Surface Laptop standard, il y aura donc cette version compacte avec son affichage tactile 12,4 pouces PixelSense en résolution 1535 x 1024 pixels avec ratio 3:2.

Equipé d'un processeur Intel Core i5-1035G1 de 10ème génération avec partie graphique intégrée UHD Graphics, il embarque 4 à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage en eMMC, même s'il existe la possibilité d'installer un SSD 128 ou 256 Go.

Sous Windows 10S, pesant un peu plus de 1 Kg pour 15,69 mm d'épaisseur, le Surface Laptop Go propose un clavier rétroéclairé avec trackpad de précision et une compatibilité avec les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.0.

On trouvera également une caméra capable d'enregistrement vidéo HD 720p en façade tandis que la batterie assurera jusqu'à 13 heures d'autonomie, avec un mode de charge rapide remontant la batterie à 80% en une heure seulement.

Equipé d'une connectique USB-C et USB-A, le Surface Laptop Go peut, selon Microsoft, séduire les étudiants comme les professionnels, l'appareil étant décliné en versions grand public, professionnelle et éducation.

L'ordinateur portable Surface Laptop Go sera disponible à partir du 27 octobre 2020 au prix de départ de 629 €. Il est déjà possible de le précommander sur le Microsoft Store.