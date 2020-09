Surface Laptop 12,5 pouces : plus compact, moins onéreux

Le nouveau PC portable Surface Laptop 12,5 pouces n'est pas encore annoncé mais son tarif se dévoile déjà et confirme un prix plus abordable

C'est généralement en octobre que Microsoft tient sa conférence de presse pour dévoiler les nouveaux produits de ses gammes Surface. Cette année, il se murmure qu'un Surface Laptop plus compact et moins cher pour séduire les étudiants, et portant le nom de code Sparti, y sera dévoilé.

Cette machine offrira un affichage 12,5 pouces et tournera avec un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Son développement se ferait en parallèle de la Surface Pro X de deuxième génération avec processeur ARM Microsoft SQ2.

L'idée serait proposer un Surface Laptop à un tarif plus bas que le produit de référence pour constituer une alternative aux chromebooks de Google sur le segment de l'éducation.

Toutefois, le tarif ne sera pas aussi bas que suggéré initialement (vers 600 dollars), selon les données du site WinFuture qui signale que le prix de départ aux Etats-Unis sera de 699,99 dollars, ce qui pourrait faire autour de 800 € en Europe en comptant les taxes.

Différentes variantes seront proposées, sans doute en fonction de la configuration mémoire, et le prix pourra grimper jusqu'à 1199,99 dollars pour la version la mieux équipée.

Il faudra attendre le mois d'octobre et la présentation de Microsoft pour en savoir plus sur le Surface Laptop 12,5 pouces.