Microsoft Surface Laptop Studio : le plus puissant des appareils Surface

Microsoft a surpris en ne dévoilant pas comme pressenti un nouveau Surface Book, mais un Surface Laptop Studio. Ce n'est pas un ordinateur portable détachable 2-en-1, puisqu'il exploite un système de charnière - dite dynamique et flexible - lui permettant de basculer entre trois modes d'utilisation.

Incredible performance. Infinitely flexible. Set your imagination free on the all-new Surface Laptop Studio. #Windows11 — Microsoft Surface (@surface) September 22, 2021

Le mode Laptop est celui d'un ordinateur portable usuel avec clavier complet et pavé tactile qui profite d'un retour haptique. Le mode Stage positionne l'écran avec un angle pour favoriser la consultation de vidéos ou le jeu. Il recouvre le clavier et laisse libre le pavé tactile.

Le mode Studio avec l'écran entièrement tiré vers l'avant est celui assimilable à une tablette tactile ou avec le nouveau stylet Surface Slim Pen 2 qui peut être attaché magnétiquement au clavier et chargé.

Le plus puissant… dans la gamme Surface

Affichant sur un écran PixelSense de 14,4 pouces (2400 x 1600 pixels) avec taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz et Dolby Vision, le Surface Laptop Studio est introduit par Microsoft comme l'appareil Surface le plus puissant et pour tirer le meilleur de Windows 11. Un dernier point qui se jouera également lors de la transition entre les modes d'utilisation.

L'appareil est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération avec un choix entre Core i5-11300H ou Core i7-11370H. Le Core i5 est avec solution graphique Intel Iris Xe, tandis que pour la configuration avec Core i7 c'est un GPU RTX 3050 Ti de Nvidia avec 4 Go de GDDR6. Le processeur quadcore est associé à 16 Go ou 32 Go de RAM, et jusqu'à 2 To de stockage SSD amovible.

Comme pour la Surface Pro 8 avec la certification Intel Evo, on retrouve le Wi-Fi 6, le Thunderbolt 4 avec deux ports USB 4. À noter par ailleurs la présence d'un port jack 3,5 mm. Pas de sacrifice ici.

Outre-Atlantique, le Surface Laptop Studio est en précommande avec un prix qui débute à 1 599,99 $ et pour une livraison le 5 octobre. Pour la France, le prix n'a pas été communiqué et la disponibilité est annoncée pour début 2022.