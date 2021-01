Surface Pro 7 vs MacBook Pro : Microsoft titille Apple avec la Touch Bar

Dans une publicité, Microsoft fait la part belle à la Surface Pro 7 par rapport au MacBook Pro d'Apple. L'argument le plus juste est sans doute la décriée Touch Bar.

Avec sa gamme d'appareils Surface, Microsoft aime de temps en temps - mais assez rarement - s'aventurer dans la publicité comparative en s'attaquant à Apple. Un récent exemple en date est avec un court spot d'une trentaine de secondes opposant sa solution 2-en-1 au format tablette Surface Pro 7 au MacBook Pro.

Disponible sur la chaîne YouTube de Microsoft Surface, la publicité a été diffusée aux États-Unis pendant les matchs de championnat de la NFL (National Football League ; football américain). Un des angles d'attaque est la Touch Bar d'Apple à l'inutilité supposée, ou du moins un compromis jugé bancal par rapport à un écran tactile complet.

Il s'avère que la Touch Bar a effectivement ses détracteurs et même Apple est de plus en plus discret à son sujet. Si l'on en croit l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait justement pour projet d'abandonner la Touch Bar pour le MacBook Pro. Elle a été introduite en 2016.

La puce M1 du nouveau MacBook Pro passée sous silence...

Dans son spot publicitaire, Microsoft souligne surtout la polyvalence et l'aspect convertible de la Surface Pro 7 que n'a forcément pas l'ordinateur portable d'Apple.

Outre son écran tactile, son clavier détachable et son stylet, la Surface Pro 7 est présentée comme un appareil bien plus adapté pour la pratique du jeu vidéo que le MacBook Pro. Il est assez inhabituel de voir Microsoft parler de jeu vidéo avec un appareil Surface. Et bien évidemment, la publicité comparative se termine par la question du prix à son avantage.



La Surface Pro 7 est en tout cas disponible sur le Microsoft Store qui profite en ce moment de promotions avec jusqu'à -420 € d'économie.