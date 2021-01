MacBook Pro en 2021 : nouveau design, retour du connecteur MagSafe, retrait de la Touch Bar ?

Un renouvellement des MacBook Pro se prépare cette année et l'analyste Ming-Chi Kuo y va de ses prédictions, du design aux fonctionnalités attendues...ou retirées !

Alors qu'Apple a commencé à faire évoluer ses gammes MacBook et MacBook Pro vers les processeurs ARM tout en conservant le même design, la série MacBook Pro en 14 et 16 pouces devrait évoluer sur ce point en 2021.

L'analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur les projets d'Apple, apporte un certain nombre d'informations, dont certaines peuvent sembler étonnantes, comme l'abandon de la Touch Bar, cette barre tactile au-dessus de l'écran ajoutant des interactions et des raccourcis en fonction des applications.

Elle a été introduite en 2016 mais a ses détracteurs et il semble qu'Apple les ait entendus en la retirant de ses prochaines gammes.

Les MacBook Pro reviendraient ici aux traditionnelles touches de fonction. On notera que le modèle 13 pouces sous Apple M1 annoncé fin 2020 comporte toujours une Touch Bar, le design étant par ailleurs tout à fait similaire aux modèles antérieurs.

En parlant du design, l'analyste prédit un style renouvelé aux angles plus carrés et marqués, à l'image de que la firme propose avec les iPhone 12, plus anguleux que leurs prédécesseurs, une tendance démarrée avec les iPad Pro en 2018.

Ming-Chi Kuo annonce également le retour du connecteur magnétique MagSafe, comme les anciens MacBook avant l'arrivée de l'USB-C. A noter qu'il ne s'agit pas du Magsafe par induction des iPhone 12.

Ces premières indications suggèrent un certain retour aux sources, celles de 2015, pour la prochaine série des MacBook Pro qui devrait faire son apparition durant le troisième 2021.