Microsoft : une Surface Pro 7+ qui ne se destine pas au grand public

Microsoft met à jour sa solution 2-en-1 au format tablette. Un modèle Surface Pro 7+ (et non pas une Surface Pro 8 finalement) qui reprend le même design que la Surface Pro 7, mais pour une disponibilité cantonnée aux entreprises et au secteur de l'éducation.

C'est donc sous le capot que les modifications sont d'actualité avec un processeur Intel de 11e génération (Core i3-1115G41, Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7), une autonomie de batterie de jusqu'à 15 heures et avec charge rapide pour un niveau de 80 % en une heure.

Une fonctionnalité LTE Advanced est en option. Cette connectivité se limite à la configuration fanless avec Intel Core i5 et modem 4G+ Snapdragon X20 de Qualcomm, avec compatibilité SIM amovible et eSIM.

Avec SSD amovible

À noter que seule la configuration avec Intel Core i7 nécessite un ventilateur. Une nouveauté pour cet appareil sont des options de disque SSD amovible à la manière de Surface Pro X et Surface Laptop 3. Hormis l'aspect réparabilité, Microsoft souligne l'intérêt pour les entreprises de conserver et protéger plus facilement des informations sensibles.

Pour la configuration la plus haut de gamme en Wi-Fi, il est possible d'avoir jusqu'à 32 Go de RAM (LPDDR4x) et 1 To de stockage SSD.

Le groupe de Redmond met en avant pour Surface Pro 7+ avec Windows 10 Pro, des fonctionnalités Windows Enhanced Hardware Security, le service Windows Autopilot pour l'expédition de l'appareil avec l'application de paramètres de sécurité.

Surface Pro 7+ est à partir de 1 029 €, tandis que la configuration LTE Advanced débute à 1 329 €. La disponibilité se fait auprès de revendeurs Microsoft agréés, puis ultérieurement depuis l'espace dédié aux professionnels du Microsoft Store.