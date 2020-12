Microsoft Surface Pro 8 : déjà visible chez certains revendeurs, la tablette bientôt lancée

La tablette 2 en 1 Surface Pro de Microsoft devrait bientôt connaître une nouvelle évolution. La Surface Pro 8 a déjà été évoquée par l'intermédiaire de documents de certification et sa présence dans les listings de plusieurs revendeurs européens indique qu'elle sera bientôt mise sur le marché.

Les quelques images ont déjà confirmé qu'elle reprendra le design des versions antérieures et que les nouveautés seront surtout du côté de la fiche technique. La tablette proposera toujours un affichage 12,3 pouces avec support du stylet Surface Pen et dock / clavier Type Cover, et un nouveau coloris noir.

Chez les revendeurs, diverses versions de la Surface Pro 8 sont listées avec 8 à 32 Go de RAM et 128 Go à 1 To de stockage, et en version WiFi ou bien avec modem 4G LTE (pas de 5G préue, a priori).

On trouvera à bord des processeurs Intel Core i5 et i7 de 11ème génération. Un lancement tout début 2021 semble maintenant très probable. Les fuites antérieures évoquaient également l'arrivée d'un PC portable Surface Laptop 4, après l'annonce du Laptop Go en octobre.