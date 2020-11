Microsoft Teams : 1000 personnes en réunion et des événements jusqu' à 20 0000 utilisateurs

Microsoft a bien saisi l'importance de son outil Teams en ces périodes de confinement et la marque déploie de nouvelles fonctionnalités pour proposer un environnement toujours plus pratique aux travailleurs.

Récemment, on apprenait que Teams rassemblait plus de 115 millions d'utilisateurs, en faisant une des plateformes de visioconférence les plus populaires à travers le monde. Microsoft souhaite aller plus loin et cela passe par l'élargissement des salons de discussion.

Désormais, Microsoft Teams devrait permettre de créer des réunions impliquant jusqu'à 1000 personnes (contre 300 par le passé). Par ailleurs, les événements devraient permettre de rassembler 20 000 personnes d'ici la fin de l'année, et un même utilisateur pourra organiser jusqu'à 50 événements en simultanée...

Grâce à ces nouvelles options, les entreprises pourront plus facilement organiser des réunions et favoriser le télétravail. Microsoft cible ainsi principalement les entreprises dont l'activité peut être maintenue avec du télétravail ou les entreprises disposant de plusieurs bureaux géographiquement éloignés.