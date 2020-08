Microsoft prêt à racheter TikTok aux Etats-Unis

L'application TikTok est dans le collimateur du gouvernement des Etats-Unis et pourrait être l'une de ses prochaines cibles marquantes contre la Chine. Le réseau social est accusé de récupérer les données personnelles de ses (souvent jeunes) utilisateurs et d'être aux ordres de la censure du pouvoir chinois.

Et pourtant, c'est bien la version US de ce même TikTok que souhaite racheter le groupe Microsoft à son éditeur ByteDance. La firme de Redmond a confirmé être en discussion pour acquérir les versions des USA, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande, avec comme argument l'intention d'ajouter des couches de sécurité et de protection de la vie privée.

Il s'agirait notamment de garantir par exemple que les données des utilisateurs de ces marchés restent dans des serveurs situés aux Etats-Unis et que celles déjà stockées ailleurs soient détruites. Microsoft a jusqu'au 15 septembre pour conclure l'acquisition.

Le président des Etat-Unis Donald Trump a dans le même temps suggéré qu'il pourrait imposer le bannissement du réseau social aux Etats-Unis, du moins dans sa forme actuelle.

Une acquisition de TikTok pourrait compliquer les relations de Microsoft avec Facebook qui considère l'application chinoise comme concurrente et a déjà tenté de la circonscrire avec un clone, Lasso, abandonné il y a quelques semaines.