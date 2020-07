Lasso : Facebook tue son clone de TikTok que vous ne connaissiez pas

Fin 2018, Facebook a lancé sur Android et iOS, une application Lasso de partage de vidéos au format court. Elle s'articule autour de la création et du partage de vidéos d'une quinzaine de secondes voulues amusantes, avec des possibilités d'édition, effets, filtres et l'appui d'une bibliothèque musicale.

Oui… c'était évidemment une réponse au phénomène TikTok avec ses vidéos virales courtes qui venait à l'époque de fusionner avec Musical.ly. Et non… l'aventure de Lasso n'ira pas plus loin.



Le 10 juillet prochain, l'application Lasso ferme. Selon des chiffres de Sensor Tower cités par CNBC, Lasso a obtenu plus de 10 millions de téléchargements depuis l'App Store et Google Play. À titre de comparaison, TikTok a dépassé les 2 milliards de téléchargements.

Il faut aussi dire que la disponibilité géographique de Lasso était réduite. D'abord aux États-Unis, puis ultérieurement dans une poignée de pays en Amérique latine. " Nous remercions tous les utilisateurs de Lasso qui ont partagé leur créativité et leurs commentaires, que nous chercherons à intégrer dans nos autres expériences vidéo ", déclare un porte-parole de Facebook.

Peut-être dans Reels pour Instagram ? Le mois dernier, Facebook a étendu le test de ces vidéos d'une durée maximale de 15 secondes à la France et l'Allemagne, après une introduction au Brésil fin 2019. Il s'agit cette fois-ci d'une fonctionnalité intégrée à Instagram qui pourra alors plus facilement bénéficier de sa grosse audience.

Sans doute un meilleur pari qu'avec Lasso en tant qu'application autonome. Il paraît en tout clair que Facebook - comme d'autres - ne capitule pas et cherche à surfer sur la popularité de TikTok auprès des jeunes utilisateurs.