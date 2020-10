Microsoft veut rendre son Windows Store plus équitable

Microsoft s'est récemment engagée à rendre son marché applicatif, le Windows Store, le plus équitable possible pour les développeurs. L'idée est de se positionner à l'opposée d'Apple et Google et leurs stores respectifs, lourdement critiqués par les créateurs ces dernières années.

Dans un billet de blog, Rima Alaily, vice-présidente de Microsoft a renouvellé son soutien à la coalition App Fairness, un mouvement lancé par les développeurs d'applications qui lutte contre la domination sans partage et les abus de position dominante d'Apple et Google.

Le groupe dénonce ainsi les prélèvements de 30% des revenus générés par les applications ainsi que les microtransactions au coeur de celles-ci, du moment que l'application d'origine a été diffusée via le Play Store de Google ou l'App Store d'Apple.

Pour Microsoft, le timing est idéal puisque le débat a récemment été ravivé par Epic Games et Fortnite sur l'Apple Store. La marque revendique ainsi des commissions de seulement 5% et souhaite aller encore plus loin pour "promouvoir le choix, assurer l'équité et favoriser l'innovation". A ce titre, aucune application ne devrait être sanctionnée à cause de son business model sur le Windows Store.