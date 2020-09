Apple vs Epic Games : vers un procès en juillet 2021

Selon la juge Yvonne Gonzalez Rogers, l'action en justice entreprise par Epic Games à l'encontre d'Apple pourrait donner lieu à un procès en juillet 2021.

En août, l'éditeur de Fortnite a tenté de contourner le système de paiement de l'App Store avec son jeu sur iOS pour se soustraire à la commission de 30 % d'Apple sur les achats in-app. La conséquence - prévisible - a été un retrait immédiat de Fortnite de l'App Store.

Epic Games, qui avait préparé en amont une véritable campagne médiatique, accuse Apple d'abus de position dominante avec l'App Store et lui reproche une taxe " tyrannique. " Pour Apple, cette affaire n'est qu'un simple désaccord financier et Epic Games ne veut rien payer pour l'App Store en contribuant ainsi à son fonctionnement et sa sécurité.

La juge californienne a déjà suivi Apple sur la question d'une rupture de contrat. Elle rejette ainsi une ordonnance temporaire qui obligerait Apple à réintégrer Fortnite dans l'App Store. En rappelant que sur iOS, l'App Store est le seul moyen de distribuer des applications.

La semaine dernière, la Coalition for App Fairness a pris forme. Elle fédère Basecamp, Blix, Blockchain.com, Deezer, Epic Games, l'European Publishers Council, Match Group, News Media Europe, Prepear, Protonmail, SkyDemon, Spotify et Tile.

Elle appelle à une régulation afin de garantir un traitement dit équitable par les magasins d'applications pour les développeurs de toutes tailles. Patron et fondateur d'Epic Games, Tim Sweeney déclare que les libertés fondamentales des développeurs sont attaquées.

" Nous rejoignons la Coalition for App Fairness pour défendre les droits fondamentaux des créateurs de créer des applications et faire des affaires directement avec leurs clients. Nous défendons toute entreprise prête à revendiquer ses droits et à contester les comportements anticoncurrentiels qui existent aujourd'hui sur les magasins d'applications. "