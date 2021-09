Microsoft : Windows 11 ne tournera plus sur Mac Intel ni M1

L'arrivée prochaine de Windows 11 continue de faire débat, notamment sur la question de la compatibilité avec les différentes configurations PC. Mais une chose est désormais sure : l'OS ne s'installera plus sur les Mac.

Les utilisateurs de Mac qui étaient jusqu'ici habitués à profiter de Windows 10 pour accéder à un plus grand catalogue de jeux vidéo via Boot Camp vont déchanter : Microsoft a confirmé que Windows 11 ne serait plus compatible avec l'environnement d'Apple.

The Register a questionné Microsoft sur le sujet et la réponse est sans appel : Windows 11 ne sera pas compatible avec les ordinateurs d'Apple dotés de la puce M1 pourtant particulièrement performante.

Windows 11 ne sera ainsi pas exploitable ni via Parallels (le service de virtualisation) ni en installation directe, qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple doté d'une puce Intel ou M1. Le geste est délibéré de la part de Microsoft, d'autant qu'il est prévu qu'une version ARM de Windows 11 sorte plus tard l'année prochaine.