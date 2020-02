Microsoft fusionne Windows et Hardware sous la houlette du père de Surface

Panos Panay est placé à la tête d'une unique division Windows and Devices au sein de Microsoft avec la fusion des équipes Windows Experience (client) et Hardware.

Considéré comme le père de la marque Surface et connu pour en être le visage public chez Microsoft, Panos Panay est actuellement directeur produit dans le groupe de Redmond et responsable de la division Microsoft Devices.

Dans le cadre d'une nouvelle réorganisation des divisions de Microsoft, Panos Panay est propulsé à la tête des équipes Windows Experience et Hardware au sein d'une seule entité Windows and Devices. En l'occurrence, il s'agit de l'aspect client pour Windows.

La création de cette entité peut être interprétée comme un signe tangible que Microsoft œuvrera davantage à un rapprochement entre le logiciel et le matériel pour des produits comme Surface et autres. Dans un mémo interne dont Mary Jo Foley (ZDNet) a obtenu une copie, Panos Panay écrit :

" Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger le client Windows pour Microsoft, qui nous aidera à rationaliser nos processus décisionnels, à définir clairement nos priorités et à offrir aux utilisateurs finaux les meilleures expériences possibles, du processeur aux systèmes d'exploitation, en passant par toutes les applications Microsoft et les appareils connectés (OEM et Surface). "



Un vaste programme que ne renierait pas Apple, même si l'on se souviendra qu'il n'y a pas si longtemps, Microsoft avait fusionné ses groupes Devices et Operating Systems pour former un groupe… Windows and Devices sous la responsabilité de Terry Myerson.

Une scission a eu lieu en mars 2018 - avec la création de plusieurs divisions - et Terry Myerson a quitté l'entreprise en octobre 2018. La situation actuelle est néamoins différente après l'échec et l'arrêt de Windows 10 Mobile.

Panos Panay explique que " concevoir ensemble le matériel et les logiciels " permettra " un meilleur travail sur les paris Windows à long terme. " Sont cités en exemple les appareils dual-screen, la diversité des processeurs (l'époque Wintel appartient à un passé révolu), la connectivité, la plateforme d'applications.

Un point important souligné par Mary Jo Foley est qu'il n'y aura pas de changement d'organisation en ce qui concerne la division Core OS et Intelligent Edge faisant partie de Azure Engineering. Core OS fait essentiellement référence à une base universelle et des couches profondes pour Windows pouvant être utilisées sur différents appareils.