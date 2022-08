Microsoft a vendu beaucoup moins de Xbox One que Sony de PS4

Les ventes de consoles de jeu Xbox One n'ont pas affolé les compteurs. Microsoft reconnaît que Sony a vendu plus de deux fois plus de PS4.

C'est une information - et aveu - de Microsoft qui n'était pas attendue. Elle apparaît dans un document officiel transmis par le groupe de Redmond à l'autorité de la concurrence du Brésil dans le cadre de la procédure de rachat d'Activision Blizzard à 68,7 milliards de dollars.

" Sony a dépassé Microsoft en termes de ventes de consoles et de base installée, ayant vendu plus de deux fois plus de consoles que de Xbox sur la dernière génération. " Il est ici fait référence à la Xbox One de Microsoft et la PS4 de Sony.

Sans doute de 50 à 55 millions de Xbox One

D'après l'analyste Daniel Ahmad du cabinet Niko Partners (spécialiste de l'industrie du jeu vidéo en Asie), Sony a livré un total d'environ 117,2 millions de consoles de jeu PS4. Cela suppose que les ventes de Xbox One pour Microsoft se situent à moins de 58,6 millions d'unités.

Depuis plusieurs années, Microsoft a pris pour habitude de ne pas publier les chiffres pour les ventes de sa console de jeu Xbox. C'est donc une surprise d'avoir désormais un indice à ce sujet, même si c'est pour la Xbox One… dont les ventes ont ainsi été relativement faibles.

Désormais et en plus de ses consoles de jeu Xbox Series X et S, Microsoft met l'accent sur l'abonnement Xbox Game Pass et notamment la formule Ultimate afin de profiter du cloud gaming.

Aux dires de Microsoft, Sony paie à des développeurs des " droits de blocage " afin d'empêcher l'ajout de leurs jeux au Game Pass. Droits de blocage ou simples contrats d'exclusivité ?