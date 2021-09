Microsoft Xbox Series S : un refresh avec APU AMD gravé en 6 nm en 2022 ?

Les consoles Xbox Series X et S de Microsoft ont été lancées avec un APU AMD spécifique avec architecture Zen 2 gravé en 7 nm chez le fondeur TSMC. Selon le youtubeur Moore's Law is Dead (MLID), une évolution de la Xbox Series S se préparerait pour la fin de l'année prochaine.

L'APU passerait ainsi à une gravure en 6 nm, évolution légère du 7 nm offrant des gains de performances pour une consommation d'énergie réduite. Le procédé de fabrication serait plus mature, assurant de plus hauts rendements de production.

Cela permettrait en retour d'activer les 24 Compute Units de la plate-forme alors que la version actuelle n'en active que 20 (les 4 autres sont là en secours pour améliorer les rendements et assurer une disponibilité étendue de la console de jeu).

Avec plus de puissance de calcul et une gravure plus fine, la version refresh de la Xbox Series S de 2022 offrira donc en principe des performances supérieures, que le youtubeur estime à 50%.

Pas forcément beaucoup plus chère

Pour autant, Microsoft souhaiterait conserver un tarif attractif pour sa console et la positionnerait vers 350 dollars, soit 50 dollars de plus que la version actuelle, ce qui permettrait aussi de baisser le prix de cette dernière dans une fourchette de 200 à 250 dollars.

L'histoire ne dit pas si la plate-forme matérielle passée au 6 nm conservera des coeurs Zen 2 ou basculera sur du Zen 3, ce qui constituerait un autre atout pour les performances

La Xbox Series S de 2022 serait là pour contrer une éventuelle PS5 Slim que Sony pourrait lancer aussi l'an prochain. Par ailleurs, MLID relève qu'un refresh de la console Xbox Series X est prévu mais qu'il faudra attendre 2023, voire plus tard.