Xbox Store : Microsoft envisageait aussi de baisser sa commission à 12% mais...

Les jeux et applications sont le nerf de la guerre des plates-formes et les grands éditeurs de portails ont revu à la baisse leurs exigences ces derniers trimestres pour tenter de stimuler et maintenir leur attrait auprès des développeurs.

La sacro-sainte commission de 30% est donc en train de se muer en un pourcentage à géométrie variable en fonction des ventes réalisées. Le dernier à s'y mettre est Microsoft avec l'annonce d'une réduction de sa commission de 30% à 12% sur les jeux PC proposés sur son portail Microsoft Store.

Si la firme de Redmond se cale ainsi sur la stratégie d'Epic Games qui propose le même pourcentage pour son portail Epic Games Store (tandis que Steam reste à 30%), elle n'est pas allée jusqu'à proposer une baisse similaire pour le portail Xbox Store côté consoles.

Et pourtant, l'idée était bien en réflexion, selon des documents confidentiels diffusés dans le cadre du procès opposant Epic Games à Apple. Un listing en particulier fait mention de cette redistribution " 88 / 12 " pour tous les jeux et avec une mise en place durant l'année 2021.

Si Microsoft a déjà annoncé la baisse de sa commission sur les jeux PC, fera-t-il de même pour les jeux sur console Xbox alors que tous les acteurs de ce marché restent sur une commission de 30% ?

Le marché du jeu console a ses spécificités

Au site The Verge, la firme indique pour le moment n'avoir aucun projet de changement dans ce domaine, avant de confirmer qu'elle ne modifierait pas la distribution, mais sans préciser si cette idée a été abandonnée en cours de route.

Dans les documents, on trouve tout de même une clause de contrepartie qui imposait de céder les droits de cloud gaming à Microsoft. En l'état, on ne sait pas si elle sera appliquée lors de l'application de la baisse de commission en août prochain.

Les droits associés au jeu en streaming sont devenus stratégiques et ont conduit par exemple à quelques mésaventures pour Nvidia et son service GeForce Now, obligé de retirer des jeux pour lesquels les droits n'avaient pas été acquis.

Microsoft a jusqu'à présent défendu la commission de 30% sur les jeux Xbox en faisant valoir que les marchés du jeu console et du jeu PC (et du jeu smartphone) fonctionnent selon des mécaniques très différentes, les consoles étant des dispositifs spécialisés par essence beaucoup moins nombreux que les PC ou les smartphones et donc aux opportunités de volume plus restreintes.