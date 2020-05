Minecraft Dungeons : du bac à sable au dungeon crawler Hack & Slash

Alors que la bêta ouverte de Minecraft RTX, version compatible avec le Ray Tracing, est ouverte depuis le 16 avril dernier, un nouveau jeu vidéo issu de l’univers Minecraft vient agrandir la famille, Minecraft Dungeons. Attendu pour le 26 mai 2020 sur PC et consoles, le petit nouveau fait beaucoup parler de lui et est très attendu par les fans. En effet, Minecraft c’est 180 millions de jeux vendus depuis sa sortie en 2011, soit le jeu le plus vendu de tous les temps !

On sort cette fois du jeu de construction pour découvrir le même univers en mode action-aventure. Ce nouvel opus sera ainsi dédié à l’exploration de donjons avec un gameplay inspiré du très célèbre Diablo. Face à la popularité de certaines aventures disponibles sur chaque serveur Minecraft, et il en existe des milliers, difficile de ne pas saisir cette opportunité pour créer un véritable jeu complet.

Avec une histoire relativement simple (vous devez sauver des villageois du méchant Arch’illageois), Minecraft Dungeons est surtout là pour vous divertir avec une histoire guidée qui ne laisse plus de place à l’open world. Vous évoluerez donc au sein même de différents donjons progressant de salles en salle, truffées de portes et de coffres pour mieux progresser et arriver au bout de votre quête. Le jeu se joue intégralement en Hack & Slash pour rendre les actions fluides et ajouter de la dynamique et le décor reste fidèle à l’image de Minecraft. Il vous faudra récupérer de l’équipement tout au long de votre avancée pour permettre à votre héros de nettoyer les différentes salles qui ne manqueront pas d’être de plus en plus peuplées et difficiles, ce sont parfois de véritables armées qui vous attendent amassées autour d’un boss peu accueillant.

Il vous sera possible d’évoluer dans ces donjons à plusieurs, vous pourrez jouer simultanément jusqu’à 4 joueurs sur un même donjon. De quoi donner un coup de main à vos amis où tout simplement profiter de l’aventure à plusieurs.