Minecraft Dungeons : le premier DLC se dévoile et prend date

Minecraft s'est offert un petit coup de jeune avec Minecraft Dungeons, un hack'n slash inscrit dans la tradition du sandbox de mojang qui a connait un succès assez fort depuis son lancement.

Suffisamment pour donner confiance à Microsoft qui évoque ainsi déjà un premier DLC avec une tonne de nouveau contenu.

Il faut dire que malgré les bonnes critiques du titre, le manque de contenu se fait rapidement sentir. Microsoft va répondre à la situation avec un DLC baptisé Jungle Awakens qui sera proposé dans le courant du mois de juillet.

Le DLC devrait proposer de nouveaux biomes et donc des environnements assez denses (jungle) avec de nouveaux objets et un bestiaire spécifique. On trouvera également de nouveaux équipements, armes, armures, artefacts et missions...

Un second DLC est également déjà annoncé, il sera baptisé Creeping Winter et sa sortie est fixée pour la fin d'année. Par ailleurs, Microsoft précise que les fonctionnalités cross plateformes sont encore en développement et que du contenu gratuit sera proposé de façon régulière sur le titre.