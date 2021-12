Un mini processeur dans Minecraft permet de jouer à des jeux dans le jeu !

Nous sommes régulièrement habitués à de belles prouesses sur Minecraft, comme la reproduction du monde de Zelda Breath of the Wild, de Port-Réal, de Minas Tirith ou encore du Faucon Millenium.

Une nouvelle étape vient d'être franchie avec l'utilisation à son paroxysme de la "redstone". Cette dernière permet de mettre en place des circuits électroniques souvent pour créer des portes automatiques par exemple.

Mais le joueur et cinéaste Sammyuri vient tout simplement de créer un mini-ordinateur. Pendant sept mois, il a bâti le Chungus 2 ((Computation Humongous Unconventional Number and Graphics Unit), un mini processeur informatique de 8 bits avec une fréquence de 1 Hz et 256 octets de RAM. Donc, ne vous attendez pas à jouer à Assassin's Creed dessus. Et au vu de sa taille, ne cherchez pas à le faire rentrer chez vous.

En démonstration, il a branché (dans le jeu) un écran de 32 x 32 avec une manette de quatre boutons directionnels. Le tout vous permet de jouer à Tetris, Snake, casse-briques ou de l'utiliser comme calculatrice graphique.

Minecraft n'a pas fini de nous dévoiler toutes ses capacités !