Mingda D2 : une imprimante 3D qui va bousculer le marché

Les références se multiplient sur le marché de l'impression 3D et certaines marques tentent de percer avec des machines relativement bien équipées proposées à un prix plancher : c'est le cas de Mingda et de sa D2.

Mingda vient de lancer sur le marché la D2, une imprimante 3D au format all in one de format compact qui mise sur une configuration direct drive.

On retrouve ainsi quelques points communs avec la fameuse Artillery Sidewinder X1 que nous avions pu décortiquer dans un dossier dédié consultable ici. On retrouve donc un double axe Z, une carte mère 32 bits équipée de drivers silencieux, un écran tactile couleur, une plateforme d'impression magnétique, un volume d'impression de 230x230x260 mm et une connexion WiFi.

La D2 embarque un extrudeur double entrainement et dispose de la reprise d'impression en cas de coupure, d'un détecteur de fin de filament et d'une LED d'éclairage de la zone d'impression. Elle embarque également une sonde pour un leveling automatique et une tête d'impression type V6. Bref, une belle machine qui pourrait en intéresser plus d'un !

