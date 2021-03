Une mini caméra de sécurité Gocomma, une montre connectée Haylou et le OnePlus Nord N100 à prix réduit !

Aujourd'hui, profitez d'offres pertinentes et variées avec une caméra de sécurité en format mini pour se sentir à l'aise chez soi, une montre connectée à moins de 34 € et un smartphone OnePlus Nord N100 à -29% !

Le bon plan du jour concerne la mini caméra GoComma A9 mini qui vous assurera une sécurité optimale dans votre domicile en filmant votre intérieur en Full HD. Elle dispose d'un angle de vu de 150 degrés ce qui couvre une large partie de la pièce. Elle est équipée de la vision nocturne grâce à 6 LED spéciales. La GoComma A9 mini dispose également d'un détecteur de mouvement et vous alertera en cas d'intrusion.

De taille réduite, elle saura se glisser dans des endroits discrets et ne pas se faire remarquer. En effet, elle ne fait que 43 mm sur 25 mm. C'est une caméra aimantée, vous pourrez donc la poser sur les surfaces compatibles autant que vous le voudrez. Vous pourrez consulter en temps réel les vidéos de votre pièce via votre smartphone grâce à une application dédiée. La caméra est compatible au Wi-Fi.

Profitez d'une mini caméra, la Gocomma A9 à seulement 12 € chez Gearbest.

GoComma A9 mini Code promo: Vente flash Quantité: 200



Vous trouverez également la montre connectée Haylou RT LS05S est équipée d'un écran rond TFT de 1,28 pouce sur lequel vous pourrez profiter de nombreuses fonctionnalités. En effet, cette montre dispose d'un capteur de fréquence cardiaque qui permet de la suivre en temps réel, et surtout pendant vos activités sportives comme la marche, le cyclisme, la course, le football, etc.

La montre connectée RT LS05S est alimentée par une batterie de 275 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 20 jours pour une utilisation quotidienne. Elle est certifiée IP68. Il est à noter que cette montre Haylou est en version anglaise.

La montre connectée Haylou RT LS05S (version anglaise) est actuellement à 33 € seulement chez Gearbest si vous utilisez le coupon G63265D0B3D53000. De plus, la livraison est gratuite.



Enfin, le smartphone OnePlus Nord N100 propose un écran LCD de 6,52 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels. La fréquence d"affichage est de 60 Hz. Ce OnePlus exploite un SoC Snapdragon 460 accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, on trouve un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 mégapixels et deux autres modules de 2 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, et il n'est pas compatible à la recharge sans fil. En revanche, il prend en charge la recharge rapide 18 Watts.

En ce moment Gearbest propose le smartphone OnePlus Nord N100 à seulement 143 € avec le code M62BAD62A6553000 et la livraison gratuite !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

