Mobvoi TicWatch Pro 3 : la montre connectée Wear OS avec Snapdragon Wear 4100

Sur le marché des montres connectées, le système Wear OS de Google reste en retrait malgré de nombreux modèles lancés par divers fabricants et des technologies qui s'améliorent au fil des ans.

Au début de l'été, Qualcomm a dévoilé un nouveau SoC Snapdragon Wear 4100 dédié aux montres connectées qui reprend la configuration des smartphones avec un découplage entre un composant puissant mais activé peu de temps et une base plus légère pour les tâches basiques et permettant d'économiser l'énergie de la batterie.

La montre connectée TicWatch Pro 3 de Mobvoi est la première à s'en doter tout en proposant le système Wear OS avec ses personnalisations de cadran et ses applications dédiées.

Dotée d'un boîtier rond étanche IP68 en acier inox avec un affichage circulaire 1,4 pouce AMOLED 400 x 400 pixels doublé d'un écran FSTN LCD pour l'affichage ambiant, la smartwatch embarque 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Compatible WiFi et Bluetooth 4.2, elle embarque aussi des modules GPS et NFC tandis que l'on trouvera au dos un cardiofréquencemètre optique. Avec sa batterie 577 mAh, elle assure trois jours d'autonomie avec toutes les fonctionnalités activées et jusqu'à 45 jours en mode économie d'énergie (ou Mode Essentiel).

Elle est déjà disponible sur le site officiel de Mobvoi et sur Amazon au prix de 299,99 €.