Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra 4G / Ultra GPS : la montre connectée Wear OS s'améliore encore

La marque Mobvoi renouvelle sa gamme de montres connectées sous Wear OS TicWatch Pro 3 avec les nouveaux modèles TicWatch Pro 3 Ultra et TicWatch Pro 3 Ultra GPS.

Elles s'appuient toujours sur la plate-forme Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm et son système processeur / coprocesseur permettant de réduire la consommation d'énergie en évitant l'utilisation continue du processeur puissant, le tout avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.

A ceci s'ajoute un affichage spécifique composé d'une dalle AMOLED sur laquelle repose un écran FSTN basse consommation à l'affichage plus basique mais qui va doper l'autonomie de la montre et dont la teinte principale pourra être personnalisée sur les montres Ultra.

L'affichage AMOLED offre une diagonale de 1,4 pouce en 454 x 454 pixels (326 ppi) et se loge dans un boîtier inox et nylon haute résistance et d'ailleurs certifié MIL-STD-810G et IP68.

Les montres TicWatch Pro 3 Ultra et Ultra GPS pourront afficher les notifications d'un smartphone compagnon connecté en Bluetooth 5.2 (le support du WiFi 5 / 802.11n est également assuré) et accompagner l'utilisateur dans ses sessions sportives (20 modes intégrés avec statistiques en temps réel) grâce à un suivi avancé porté par le cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier avec détection des anomalies cardiaques, évaluation de la fatigue mentale et du niveau d'énergie, le tout étant condensé et visualisable sur l'application Mobvoi du smartphone.

La version Ultra avec modem 4G LTE pourra en outre prendre des appels tandis que le module NFC permettra d'utiliser le paiement sans contact Google Pay.

Pour ce qui est de l'autonomie, les montres TicWatch Pro 3 UItra revendiquent 72 heures en mode smartwatch et jusqu'à 45 jours en mode Essential. La montre Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS est déjà disponible au prix de 299,99 € tandis que la version TicWatch Pro 3 Ultra avec 4G sera proposée en novembre 2021 au prix de 359,99 €.