Mojang : nouveau nom, nouveau logo et nouveaux projets

Mojang, le créateur de Minecraft s'offre un lifting avec un nouveau nom, un nouveau logo et confirme de nouveaux projets.

11 années après le lancement de Minecraft, Mojang s'offre un lifting et change de nom pour devenir Mojang Studios. La firme s'offre également un nouveau logo assez simple et profite de l'occasion pour évoquer les projets en cours.

"Tant de choses se sont passées depuis le lancement de Minecraft ! Depuis nos débuts à Stockholm, nous entrons dans les années 20 en tant qu'entreprise multi-titres et multi-sites. Après Minecraft Earth et Minecraft Dungeons, nous préparons un long métrage, un spectacle épique en direct et jouons avec des idées de nouveaux jeux.

Il existe également plusieurs studios à travers le monde faisant partie de Mojang. Ce qui dans un éclair de génie a inspiré notre nouveau nom : Mojang Studios."

Mojang indique avoir glissé quelques indices de ses prochains jeux dans une vidéo spéciale. Deux nouveaux jeux seraient ainsi en préparation dans les studios.