Molotov ne doit plus diffuser les chaînes de M6

Plateforme de distribution TV en OTT, Molotov ne devrait plus diffuser les chaînes du groupe M6 (M6, W9, 6ter) d'ici la fin de cette semaine. Selon une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre et rapportée par l'AFP, Molotov a été condamné pour contrefaçon de droits voisins et de marques, ainsi que parasitisme.

La somme de plus de 7 millions d'euros de dommages-intérêts devra être versée au groupe M6, en plus de l'arrêt de la diffusion des services de télévision M6, W9 et 6ter, et de n'importe quelle autre fonctionnalité associée.

Cela fait plusieurs années qu'un litige perdure au sujet d'un accord de distribution des chaînes du groupe audiovisuel qui sont diffusées gratuitement sur Molotov. L'accord a pris fin en mars 2018. Pour autant, l'AFP croit savoir que des discussions sont toujours en cours entre les deux parties malgré la décision de justice.

L'issue n'est donc peut-être pas encore définitive pour les utilisateurs, sachant néanmoins qu'une autre procédure visant Molotov et à l'initiative du groupe TF1 est en cours, également pour contrefaçon de droits voisins et de marques.

Dans le contexte du rachat américain

Le mois dernier, le groupe FuboTV a annoncé le rachat de Molotov pour un montant de 164,3 millions d'euros en numéraire et en actions (au moins 85 % en actions). La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022. Elle doit faire de Molotov le hub européen des opérations du groupe américain.

Contrairement à Molotov, FuboTV - qui se spécialise outre-Atlantique dans la télévision en ligne et le streaming de programmes de sport - ne dispose pas d'un modèle freemium. Les utilisateurs gratuits de Molotov peuvent profiter d'une quarantaine de chaînes dont celles de la TNT… du moins jusqu'à aujourd'hui.

Rappelons que Molotov propose également de la vidéo à la demande gratuite financée par la publicité avec Mango. Les offres payantes avec plus de fonctionnalités débutent à partir de 3,99 € par mois (plus de chaînes incluses, quatre écrans en FHD et 4K, enregistrement dans le cloud…). Il est en outre possible de s'abonner à des offres de chaînes payantes.

Selon les chiffres divulgués dans le cadre de la transaction avec FuboTV, Molotov a 17 millions d'utilisateurs enregistrés et 4 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le nombre d'abonnés payants de Molotov n'est pas connu. Il serait de l'ordre de 250 000.