Molotov se fait racheter par la plateforme américaine FuboTV

Plateforme française de distribution TV en OTT, Molotov est également sur le créneau de la vidéo à la demande gratuite financée par la publicité avec le service Mango. L'entreprise dispose par ailleurs d'une division Molotov Solutions en B2B pour proposer sa technologie à des professionnels.

Cette semaine, FuboTV a annoncé le rachat de Molotov pour un montant de 164,3 millions d'euros dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions (au moins 85 % en actions), dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2022.

Le savoir-faire technique de Molotov a notamment tapé dans l'œil de la plateforme américaine cotée à la Bourse de New York qui se spécialise dans la télévision en ligne et le streaming de programmes de sport, et cherche à se déployer plus amplement hors des États-Unis et du Canada.

Bientôt sous pavillon américain

Contrairement à Molotov, FuboTV ne dispose pas d'un modèle freemium et revendique avoir franchi le cap du million d'abonnés. Pour Molotov, il est question de 17 millions d'utilisateurs enregistrés et 4 millions d'utilisateurs actifs par mois. Le nombre d'abonnés payants de Molotov serait de l'ordre de 200 000.

En début d'année, Molotov avait annoncé le développement de sa marque à l'international en commençant par des pays africains francophones.

" Nous sommes ravis de faire évoluer Molotov avec FuboTV avec qui nous partageons la même ambition et vision d'une plateforme de streaming TV en direct. Notre objectif est d'offrir aux consommateurs une expérience de streaming de premier plan, avec un contenu télévisuel premium à l'échelle mondiale ", commente Jean-David Blanc, cofondateur et patron de Molotov.

À voir quelles synergies vont être trouvées avec Molotov qui opérera toujours depuis Paris sous la direction de Jean-David Blanc. En 2019, Altice France et Molotov étaient entrés en discussion exclusive pour un rachat qui n'a finalement jamais abouti. En proie à des difficultés financières, Molotov avait notamment reçu le soutien financier de Xavier Niel.