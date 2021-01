Molotov : la plateforme TV se lance à l'international

Plateforme française de distribution TV en OTT, Molotov revendique plus de 13 millions d'utilisateurs et une offre comprenant 180 éditeurs et services. De quoi montrer les muscles après une aventure débutée il y a quatre ans et sauvée par le soutien financé de Xavier Niel.

Molotov ne détaille pas la répartition des abonnés entre ses diverses offres, sachant que l'offre gratuite donne essentiellement accès à des chaînes linéaires de la TNT, avec contrôle du direct et replay pour certaines.

C'est à partir de l'offre payante qu'une fonctionnalité comme l'enregistrement dans le cloud est de la partie, le start-over, quatre flux en simultané, davantage de chaînes… Il y aurait de l'ordre de 200 000 abonnés payants à Molotov.

Des débuts à l'international avec l'Afrique francophone



Molotov annonce aujourd'hui un lancement à l'international, avec pour commencer une ouverture progressive à sept en Afrique*. La Côte d'Ivoire est déjà concernée depuis quelques jours avec " plusieurs dizaines de milliers d'abonnés payants. " La solution de paiement mobile Digital Virgo est partenaire.

Dans le courant du premier semestre, il est question d'un déploiement global en Afrique francophone. Molotov évoque des discussions en cours en Europe, Amérique du Sud et Asie pour l'ouverture d'autres versions régionales.

Le déploiement à l'international se fait en tenant compte des spécificités de chaque région concernée. Molotov a également dû réorganiser ses infrastructures avec des contraintes inhérentes à la connectivité dans certains pays. À attendre, un service plus robuste en dépit des aléas de bande passante.

Molotov précise en outre que son service Mango de vidéo à la demande gratuit financé par la publicité (lancé fin 2020 en France) sera aussi proposé à l'international.

* Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Tunise, Guinée et République Démocratique du Congo.