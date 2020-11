Molotov lance une offre de vidéo à la demande gratuite

Avec Mango, la plateforme de distribution TV en OTT Molotov se positionne dans la vidéo à la demande gratuite financée par la publicité. Une offre autrement qualifiée de AVOD (Ad-supported Video On Demand) qui est annoncée comme une première pour un acteur français.

" Molotov est le premier acteur français à proposer une alternative gratuite pour le public, en ouvrant sa plateforme à tous les ayants droit désireux de monétiser leurs contenus par la publicité ", écrit Molotov. Pour ses débuts, Mango regroupe plus d'un millier de programmes.

Des films sont proposés dans diverses catégories (action, catastrophe, comédie, drame, guerre, historique, horreur, science-fiction, thriller). Une section comporte des documentaires, tandis qu'une autre s'adresse aux enfants.

Les contenus seront enrichis chaque semaine. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à trouver des blockbusters. Pour le moment, une dizaine d'accords ont été signés avec des ayants droit dont les noms ne sont pas très connus du grand public (Kabillion, Sonar, ITV, Mediawan, Crome Films...). Néanmoins, Molotov précise que des discussions sont en cours avec Sony Pictures, Lionsgate ou en encore Endemol.

Connaissez-vous Mango ? la nouvelle chaine de VOD entièrement gratuite sur Molotov.



Au programme : cinéma, séries, kids et documentaires...



C'est férié aujourd'hui ! Bonne occasion pour la découvrir ! ? pic.twitter.com/SlTfXqgzLe — Molotov (@MolotovTV) November 11, 2020



Une offre de AVOD qui n'est pas prise à la légère

Molotov a mis en place une équipe commerciale et éditoriale pour Mango, et dispose de ses propres solutions en matière de publicité. Le format des annonces est en pré-roll (avant le début de la vidéo) et avec une publicité toutes les 30 minutes.

Dans le domaine de l'AVOD, Plex a par exemple lancé un service accessible en France l'année dernière, mais Mango propose pour sa part les contenus en français.

" Il était parfaitement logique que Molotov introduise en France le modèle de l'AVOD dont on voit le mouvement massif aux USA. […] Mango incarne la philosophie et la mission de Molotov, qui consiste à proposer des programmes accessibles à tous, gratuits et payants, tout en offrant aux ayants droit un modèle de revenus complémentaires ", déclare Jean-David Blanc, le président fondateur de Molotov qui revendique désormais 13 millions d'utilisateurs (et 200 000 abonnés à des options payantes).



Pour Molotov, l'introduction de Mango intervient peu de temps après le lancement de Salto dont une partie est en concurrence frontale, mais sans le choix de l'AVOD. Un choix différent qui pourrait faire mouche à l'heure d'une multiplication des offres payantes de SVOD.