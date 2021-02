Comment faire un montage photo avec de la musique gratuitement ?

Aujourd’hui encore, faire un montage photo avec de la musique reste très populaire. Que ce soit pour célébrer un événement important (anniversaire, mariage, etc.) ou pour animer des réseaux sociaux que vous gérez, le diaporama est un moyen très efficace pour communiquer des informations et des émotions. Heureusement, grâce à certains logiciels, il est possible d’en faire un gratuitement sans être un pro du montage.

Comment faire un montage photo avec un logiciel simple et gratuit ?

En théorie, il est très facile de créer un diaporama. La plupart des ordinateurs intègrent nativement des logiciels de montage (Windows Movie Maker...) qui permettent de le faire. Le problème, c’est que ces logiciels de montage nécessitent quelques connaissances. Vous devez au moins être capable de gérer la question des formats d’importation et d’exportation afin de donner une cohérence à votre projet, puis de le partager en ligne.

Heureusement, il est aussi possible de se tourner vers des logiciels qui ont volontairement simplifié leur interface pour vous aider à faire un montage photo avec de la musique en toute simplicité. Grâce à ces logiciels, il ne vous faudra que vos photos, votre musique et de quelques clics pour produire exactement le diaporama de vos choix.

Peut-on faire un diaporama sur son smartphone ?

Les smartphones sont désormais les appareils photo les plus souvent utilisés au quotidien. Il est donc parfaitement légitime de vouloir faire son diaporama directement dessus. Cela vous permet de ne pas passer par l’étape de transfert des photos vers un ordinateur. La vidéo que vous obtenez peut ensuite être partagée en ligne facilement sur vos réseaux sociaux.



Généralement, faire un diaporama sur son téléphone est extrêmement simple. Pour beaucoup de téléphones, l’application qui regroupe vos photos vous propose même de le faire directement. Elle vous permet alors de choisir le format des photos et de les recadrer. Cependant, vous perdrez inévitablement en qualité et vous n’aurez pas autant d’options que sur un ordinateur.

Créer un diaporama en ligne, est-ce possible ?

Pour finir, si vous voulez faire un diaporama rapidement et gratuitement, vous pouvez aussi vous tourner vers une solution en ligne. Certains sites vous proposent de le faire et offrent ainsi une solution très pratique. Vous n’avez rien à installer, juste à importer vos photos, votre musique, à organiser le tout et à exporter le résultat.

Le problème, c’est que vous serez un peu limité par rapport à un logiciel installé sur votre ordinateur. D’abord, parce que la vitesse de votre connexion et la charge des serveurs du site détermineront la rapidité de votre expérience. Ensuite, parce qu’en plus de fabriquer le diaporama, vous devrez le télécharger. Si vous faites souvent des diaporamas, l’idéal reste de télécharger un logiciel gratuit et instinctif qui vous permet de les faire rapidement.